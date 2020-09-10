«Салават Юлаев» потерпел первое поражение в новом сезоне

Хоккеисты «Салавата» накануне провели заключительный матч первого выезда нового сезона. Подопечные Томи Ламсы в Москве встречались со «Спартаком».
Игра получилась результативной, уже на третьей минуте хозяева открыли счет. Равенство на табло восстановил Хартикайнен. Затем команды еще раз обменялись шайбами в стартовом отрезке. На гол Федорова ответил Панин.
Во втором периоде «Спартак» дважды отличился в большинстве, а юлаевцы смогли забросить в меньшинстве усилиями Кадейкина. В заключительном отрезке «Салават Юлаев» пытался спастись, но в итоге Владислав Сухачев пропустил пятую шайбу, и счет больше не изменился.
3:5 – уфимцы потерпели первое поражение в нынешнем сезоне. Следующую игру команда Томи Ламсы проведет дома 13 сентября против «Авангарда».