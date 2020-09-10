Депутаты Башкирии назначили наказание главе Ишимбайского района

Я не выступал и не выступаю против защитников Куштау. Там, на горе, действительно были хорошие люди, романтики, как их назвал Радий Фаритович. Многих из них — более 100 человек — я вывел под свою личную ответственность, договаривался с полицией, чтобы они их не арестовывали. Иначе арестованных было бы гораздо больше. Но организаторами это мероприятия были далеко не романтики, и далеко не бескорыстные люди. К тому же — распространённые видео, — манипуляция и монтаж. Там нет нигде начала, где ко мне обращаются крайне грубо и провокационно. Говорили, якобы я «не правильный» башкир, и прочие оскорбления сыпали в мой адрес. Это потом уже появились женщины и дети. А вначале я имел дело с воинственно настроенными радикалами, которые сорвали с меня российский флаг! (А это само по себе правонарушение, между прочим). Я сам участник движения за поступательное развитие Башкортостана, поэтому я не могу спокойно смотреть на то, как башкирский народ пытаются стравливать, затаскивать в организации, действующие на грани закона или деятельность которых в России запрещена. Я хочу, чтоб Башкирия развивалась, а не уходила в махровый национализм, граничащий с шовинизмом.

Азамат Абдрахманов, глава Ишимбайского района