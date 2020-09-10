Представитель «Аркада»: Дамир Мугинов не имеет отношения к разработке Гумерово

ИА «Башинформ» сообщает, что 10 сентября 2020 года в ряде интернет-изданий были размещены статьи под названием «В Башкирии планируют построить новый содовый завод». В тексте статей говорится о том, что, несмотря на события, связанные с шиханом Куштау, бизнесмен Дамир Мугинов участвует в планировании строительства еще одного содового завода на Гумеровском месторождении под Стерлитамаком. Как выяснилось во время поиска оригинала интервью в газете «Восход», на которое ссылались интернет-СМИ, оно не является актуальным.