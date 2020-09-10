В Башкирии зафиксировано три очага лесных пожаров

За одни сутки в Башкирии было зарегистрировано три очага лесных пожаров. Один из них уже был ликвидирован. Возгорание замечено в Зилаирском, Зианчуринском и Куюргазинском районах.

Пожар в Куюргазинском районе на площади в 0,74 гектара был ликвидирован полностью. В Зианчуринском районе на площади 15 га возгорание локализовано, но до конца не ликвидировано. Такая же ситуация в Зилаирском районе на площади 10 га.