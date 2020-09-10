Радия Хабирова попросили разобраться с продавцами поддельного кумыса

Радий Хабиров поручил Госкомитету по торговле разобраться с продажей контрафактного кумыса. На заседании выездного «Сельского часа», который прошел в Баймаке, коневоды пожаловались Главе республике на нечистых на руку конкурентов.

Как оказалось, некоторые предприниматели вместо кобыльего молока продают коровье с различными добавками и выдают за кумыс. Таким образом, страдают не только добросовестные производители, но и репутация национального напитка.

Помимо этого, на совещании говорили о перспективах спортивного коневодства. Развитие этого направления тормозит дефицит квалифицированных кадров. Единственный регион в России, где готовят профессиональных наездников, – Воронежская область. Радий Хабиров поддержал идею открытия филиала образовательного учреждения в Башкортостане. Решение может быть принято уже к декабрю.