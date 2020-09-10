В Башкирии школьников могут начать кормить кониной

В рацион больничного и школьного питания могут включить полуфабрикаты из конины. Фермеры-коневоды заявили о готовности предоставлять мясо сегодня на «Сельском часе» в разговоре с Главой Башкирии.

На данный момент проводятся необходимые консультации с диетологами и экспертами. Об этом рассказал председатель Госкомторговли Башкирии Алексей Гусев. По словам чиновника, важно, чтобы цены на продукты фермерского хозяйства были приемлемыми.

А Радий Хабиров в свою очередь пообещал помочь фермерам решить актуальные вопросы. Так, у производителей частовозникают сложности с производством мясных полуфабрикатов и участием в госзакупках.