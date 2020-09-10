В Башкирии снизят уровень бедности в 2 раза

Республика стала пилотным регионом, где реализуется проект «Социальный контракт». Его уже подписали почти три тысячи человек.

Это малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, доход которых ниже прожиточного минимума. Суть социального контракта в дополнительной целевой финансовой поддержке для выхода людей из сложной жизненной ситуации. Срок контракта в каждом случае индивидуальный: от 3 месяцев до года, в течении этого времени нуждающиеся будут получать материальную поддержку. Эти средства можно направить на получение дополнительного образования, открытие собственного дела, или использовать во время поиска работы.  

В связи с коронавирусом мой муж потерял работу, и у меня тоже появилась необходимость трудоустроиться. Я встала на учёт в службе занятости. Специалист службы занятости мне позвонила и предложила подписать социальный контракт. Суть контракта в том, что когда человек трудоустраивается, то дополнительно к его зарплате будет начисляться 10 тысяч рублей.

Людмила Шульман, менеджер по продажам

Следующее направление – это развитие индивидуальной предпринимательской деятельности. Ранее единовременная выплата осуществлялась до 100 тысяч рублей. Теперь же эта выплата увеличилась до 250 тысяч рублей.

Татьяна Глухова, заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан