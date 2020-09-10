В Башкирии снизят уровень бедности в 2 раза

В связи с коронавирусом мой муж потерял работу, и у меня тоже появилась необходимость трудоустроиться. Я встала на учёт в службе занятости. Специалист службы занятости мне позвонила и предложила подписать социальный контракт. Суть контракта в том, что когда человек трудоустраивается, то дополнительно к его зарплате будет начисляться 10 тысяч рублей.

Людмила Шульман, менеджер по продажам