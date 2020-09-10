В Башкирии снизят уровень бедности в 2 раза

Республика стала пилотным регионом, где реализуется проект «Социальный контракт». Его уже подписали почти три тысячи человек.
Это малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, доход которых ниже прожиточного минимума. Суть социального контракта в дополнительной целевой финансовой поддержке для выхода людей из сложной жизненной ситуации. Срок контракта в каждом случае индивидуальный: от 3 месяцев до года, в течении этого времени нуждающиеся будут получать материальную поддержку. Эти средства можно направить на получение дополнительного образования, открытие собственного дела, или использовать во время поиска работы.