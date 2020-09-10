В Уфе пройдет Российский нефтегазохимический форум

Развитие газохимического комплекса России в современных условиях обсудят в Уфе участники крупнейшего Нефтегазохимического форума, который пройдет с 15 по 18 сентября на ВДНХ.

Количество участников в этом году будет вдвое меньше. Это связано с рекомендациями Роспотребнадзора. Во время работы выставки все требования по соблюдению противоэпидемиологических мер будут строго контролироваться. Заявлены 180 спикеров, однако реальное число участников будет гораздо выше.