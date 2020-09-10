В Уфе пройдет Российский нефтегазохимический форум

Развитие газохимического комплекса России в современных условиях обсудят в Уфе участники крупнейшего Нефтегазохимического форума, который пройдет с 15 по 18 сентября на ВДНХ.
Количество участников в этом году будет вдвое меньше. Это связано с рекомендациями Роспотребнадзора. Во время работы выставки все требования по соблюдению противоэпидемиологических мер будут строго контролироваться. Заявлены 180 спикеров, однако реальное число участников будет гораздо выше.
За прохождением форума можно будет наблюдать в режиме онлайн. Как рассказал министр промышленности и энергетики Башкортостана Александр Шельдяев, на уровне региона ключевым вопросом станет развитие газонефтехимического комплекса Башкортостана. Планируется к реализации инвестпроект «Газпром нефтехим Салавата» на 300 млрд рублей.