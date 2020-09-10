ФОК с бассейном и ледовая арена: в Баймакском районе появятся новые спортивные объекты

Новая ледовая арена, конноспортивный комплекс и субсидия. Радий Хабиров с рабочим визитом посетил Баймакский район. Анонсировано начало строительства многих объектов. Также Глава республики обсудил с фермерами проблемы коневодства. Не обошли стороной и достаточно острые вопросы, такие как влияние на экологию золотодобывающих карьеров. Руководитель региона пообщался с местными жителями, которые пожаловались на предпринимателей.

Баймакский район впору называть новым Клондайком. Правда, шансы озолотиться есть только у избранных. Впрочем, даже не этот вопрос их волнует. Сельчане из деревни Кусеево жалуются, что скоро карьеры подберутся вплотную к их домам, уничтожив пастбища и источники питьевой воды. Золотодобытчики выкапывают огромные котлованы, но о рекультивации даже не думают.

Несмотря на богатые на драгоценные металлы землю, в селах нет ни нормальных дорог, ни медпунктов, ни даже газа. Радий Хабиров поручил проработать эти вопросы, в частности, возвести ФАП в деревне Большебасаево в 2021 году, а также построить 12-километровый участок дороги от села Кусеево до Халилово.

Много наболевших вопросов связано с коневодством. Фермер Фирдаус Халимов – ветеран нефтянки – теперь производит кумыс. Предприниматель намерен построить убойный цех для изготовления мясных деликатесов. Объём инвестиций – 15 млн рублей. Руководитель региона предложил фермеру принять участие в новой республиканской программе, которую разрабатывает Минсельхоз. Она предполагает субсидирование до половины затрат на приобретение оборудования для глубокой переработки сырья.

Ряд объектов Глава республики посетил в самом Баймаке. В 4-м лицее он ознакомился с реализацией проекта «Взлетай», в рамках которого школьники изучают языковые курсы и шахматы, занимаются танцами и вождением. Радию Хабирову также показали станцию юных натуралистов, где занимаются с особыми детьми. А в этом году в учебном заведении начал функционировать стоматологический кабинет.

Отдельное внимание уделили теме спорта. На очереди строительство сразу нескольких крупных объектов. Уже в этом году в городе начнут возводить ледовый дворец «Баймак-арена», где будут развивать хоккей, фигурное катание и шорт-трек. Ну а в селе Темясово Радий Хабиров осмотрел площадку, на которой в ближайшем будущем появится современный ФОК.

Строительство физкультурного оздоровительного комплекса с бассейном позволит заниматься спортом не только жителям Темясово, но и близлежащих деревень, которые пока вынуждены делать это либо в небольших школьных спортзалах, либо на территории старого стадиона. Кстати, именно на его территории планируют возвести ФОК. Ориентировочная стоимость работ – 260 млн рублей.

Руководитель республики также поддержал строительство конноспортивного комплекса, проект которого предложили сами жители. И поручил начать газификацию Темясово в 2021 году. Впрочем, по-настоящему теплый прием Радию Хабирову оказали в селе Яратово. Праздничный повод – открытие фельдшерско-акушерского пункта, но не только. Один из сельчан отметил, что эту деревню столь высокопоставленное лицо посещает впервые за всю историю. К собравшимся Радий Хабиров обратился на родном языке.