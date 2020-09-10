В Башкирии обсудили вопросы сохранения и развития нематериального наследия

В преддверии Дня национального костюма прошла встреча экспертов и депутатов Госсобрания. В конце июня был принят закон «О нематериальном наследии в Республике Башкортостан». Практика защита этих ценностей в новинку для региона.

Как отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев, их нельзя оградить забором или поместить под стекло в музее. Кстати, национальная одежда уже есть в гардеробе модниц, адаптированная к сегодняшнему дню. Эксперты обсудили сохранение и развитие наследия, а также проблемы в этой области.