«Это азарт»: 15-летняя наездница рассказала о подготовке к финалу турнира «Терра Башкирия»

Уже в эту субботу, 12 сентября, станет известен победитель второго сезона конноспортивного турнира «Терра Башкирия». На ипподроме «Акбузат» состоится финал. В этом году впервые в истории соревнований отборочный этап выиграла девушка. Как готовится Айгуль Муратова из Чишминского района к своему главному старту?

Перед каждой тренировкой пятнадцатилетняя Айгуль Муратова гладко вычесывает Урагана. Таким образом они настраиваются на продуктивные занятия, которые проходят ежедневно. За одну тренировка девочка проскакивает около 10 километров.

Айгуль Муратова стала открытием нынешнего сезона. Он сумела в обоих финалах отборочного этапа прийти первой на лошадях башкирской породы ипподрома «Акбузат». Девочка увлекается скачками около трех лет. В прошлом году также принимала участие в «Терре Башкирии», но в финал выйти не смогла. В этом году помогли тренировки именно на Урагане. Коня башкирской породы приобрели в семью специально для Айгуль.

Она хочет заниматься, как я могу ей отказать. Марат Ахметшин, коневладелец

Теперь у девочки новая мечта. Она хочет себе арабского скакуна, и заниматься профессионально. Родители пообещали купить в случае победы в главном финале.

Это азарт, очень нравится скакать. Арабские скакуны очень красивые. Айгуль Муратова, победительница восьмого отборочного этапа конноспортивного турнира «Терра Башкирия»

Если Айгуль Муратова выиграет в финале «Терры Башкирии», она получит подарок не только от родителей, но и от Главы Башкортостана. Призовой фонд решающего дня конноспортивного турнира равен одному миллиону рублей.

Мы закрываем сезон выступления на ипподроме «Акбузат». Будет насыщенная программа. Дамир Исеев, директор центра компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту «Акбузат»

«Терра Башкирия» уже второй год подряд делает коневодство и конный спорт привлекательным и более популярным. Благодаря турниру в Уфе может открыться школа наездников.