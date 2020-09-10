В Башкирии вахтовики остались без зарплаты

Около сотни обманутых строителей, монтажников и водителей остались без зарплаты и трудовых книжек. Организация, которая отправляла мужчин на заработки вахтовым методом, сейчас от них скрывается. Обращения в прокуратуру и трудовую инспекцию результатов не принесли.

Здесь их всего пару десятков, не все смогли приехать на съемки, так как многие рабочие из дальних районов Башкортостана. Мужчины знакомы друг с другом хорошо, оно и понятно, за полгода им было что обсудить. Всех их объединяет одна беда – организация, которая оформляла рабочих и отправляла за тысячи километров вахтовым методом. Первые несколько поездок проходили более-менее нормально, рассказывают рабочие, но спустя две-три вахты начинались задержки по зарплате, а потом и вовсе не отвечали на звонки.

Водитель автобуса. Возил вахту из рабочего городка до завода. А сейчас не знаю, как трудовую забрать. Рустем Имамов, бывший работник ООО «Интер»

Дозвониться до начальства вахтовики не могут, лишь сегодня рабочие узнали, куда переехал офис организации. Экс-сотрудники «Интера» пытались задать волнующие вопросы начальству, но при виде съемочной группы руководство компании сразу же ретировалось.

Каждому работнику организация должна минимум сотню тысяч рублей. Они обращались и в трудовую инспекцию, и в прокуратуру, но ответа так и не получили.

Результатов не добились. Как с ними бороться? Постоянно меняют название, начальство. Где правду искать – не знаю. Юрий Скорняков, бывший работник ООО «Интер»