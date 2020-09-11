Радий Хабиров подписал постановление о финансировании «Салавата Юлаева»

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал постановление о финансировании хоккейного клуба «Салават Юлаев» в 2020 году. Документ опубликован на официальном сайте Правительства РБ.
Субсидии направят на зарплату штатных сотрудников, общехозяйственные расходы, содержание имущества, оплату ЖКХ и проведение спортивных мероприятий. В свою очередь, для получения финансовой поддержки хоккейный клуб должен строго выполнять условия.
В частности, требуется наличие допуска к участию в матчах России до 2021 года, наличие «Спортивной школы» и программы спортивной подготовки, а также участие клуба в инновационных и экспериментальных программах в сфере физкультуры и спорта и в государственных грантах.
Размер финансирования исходит из расчета суммы затрат на зарплату на количество работников, числа месяцев на предоставление финансирования, суммы затрат на проведение мероприятий и оплаты ЖКХ.
Фото: https://vk.com/hcsalavat.