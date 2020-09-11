«Кроношпан» построил детскую площадку под Уфой

Этот объект был необходим нашему населению, нашей детворе. Поскольку активно развивается сельское поселение, появляются потребности в комфорте, уюте. Трудно переоценить важность этого объекта, ну и, естественно, это радость не только для детей, радость для всего населения и Грибовки, и всего населения Кирилловского сельсовета.

Николай Келлер, глава сельского поселения Кирилловский сельсовет