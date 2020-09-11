«Кроношпан» построил детскую площадку под Уфой

Долгожданный подарок
жителям села Грибовка. Компания «Кроношпан» в рамках своей благотворительной
деятельности построила детскую площадку в Уфимском районе.
Звонкое детское ура на
новой детской площадке. Открытие современного места отдыха стало настоящим
подарком для всех жителей Грибовки.
Этот
объект был необходим нашему населению, нашей детворе. Поскольку активно
развивается сельское поселение, появляются потребности в комфорте, уюте. Трудно
переоценить важность этого объекта, ну и, естественно, это радость не только
для детей, радость для всего населения и Грибовки, и всего населения Кирилловского
сельсовета.Николай Келлер, глава сельского поселения Кирилловский сельсовет
От идеи до
строительства детской площадки потребовалось всего 2 месяца. В короткие сроки
были установлены горки, качели, лабиринт. В планах облагородить территорию.
Планируем
высадить сосны. Облагородить территорию площадки, высадить хвойные породы
деревьев с целью защиты от солнца, ветра и придать красивый вид.Равиль Сабиров, представитель компании ООО «Кроношпан Башкортостан»
Дети не стали долго ждать
и еще до официального открытия опробовали детскую площадку.
Нам
очень понравилось, мы вчера здесь играли. Мы очень долго ждали и дождались, и
теперь хоть есть, где побыть с детьми, погулять, спокойно посидеть без какой-то
опаски.
Рады,
мы столько лет ждали, не было места поиграть. По три, по четыре часа гуляем,
хорошая площадка, все довольны.
Музыкальные номера,
аниматоры и веселые игры. Открытие детской площадки в селе Грибовка стало ярким
праздником, который жителям запомнится надолго.