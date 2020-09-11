«Сами обратились за помощью»: в Башкирии ведутся поиски двух подростков

В Башкирии уже вторые сутки ведутся поиски двух подростков. 10 сентября 13-летняя Любовь Крашенинникова и 12-летний Данил Глимянов ушли из дома в Иглинском районе.

Поздно вечером в злополучный день поступила информация о пропаже детей. Известно, что подростки на электричке приехали в Иглино из Уфы, отправились в лес, где заблудились. Спасателям ребята позвонили сами, вот только зарядки им хватило лишь обратиться за помощью. Пропавшие отметили, что находятся недалеко от болотистой местности.

За помощью обратились сами подростки, отметив, что находятся на болотистой местности недалеко от трассы. К сожалению, зарядки телефона у ребят хватило только на то, чтобы дозвониться до экстренных служб.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

К поискам детей присоединились кинологи, спасатели, поисковики-добровольцы и полицейские.

Приметы Любови Крашенинниковой: рост 157 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза зеленые. Была одета в белую рубашку, черные брюки, черно-синие кроссовки.

Приметы Данила Глимянова: рост 160 см, среднего телосложения, волос короткие светло-русые, глаза серо-зеленые. В чем был одет мальчик — неизвестно.

Всех, кто видел или знает о местонахождении пропавших детей, просят позвонить в полицию или добровольцам: 8 927 969 89 19, 02 (102 с мобильного), 8 800 700 54 52.