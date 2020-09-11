«Сами обратились за помощью»: в Башкирии ведутся поиски двух подростков

В Башкирии уже вторые сутки ведутся поиски двух подростков. 10 сентября 13-летняя Любовь Крашенинникова и 12-летний Данил Глимянов ушли из дома в Иглинском районе.
Поздно вечером в злополучный день поступила информация о пропаже детей. Известно, что подростки на электричке приехали в Иглино из Уфы, отправились в лес, где заблудились. Спасателям ребята позвонили сами, вот только зарядки им хватило лишь обратиться за помощью. Пропавшие отметили, что находятся недалеко от болотистой местности.
К поискам детей присоединились кинологи, спасатели, поисковики-добровольцы и полицейские.
Приметы Любови Крашенинниковой: рост 157 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза зеленые. Была одета в белую рубашку, черные брюки, черно-синие кроссовки.
Приметы Данила Глимянова: рост 160 см, среднего телосложения, волос короткие светло-русые, глаза серо-зеленые. В чем был одет мальчик — неизвестно.
Всех, кто видел или знает о местонахождении пропавших детей, просят позвонить в полицию или добровольцам: 8 927 969 89 19, 02 (102 с мобильного), 8 800 700 54 52.