«Сами обратились за помощью»: в Башкирии ведутся поиски двух подростков

В Башкирии уже вторые сутки ведутся поиски двух подростков. 10 сентября 13-летняя Любовь Крашенинникова и 12-летний Данил Глимянов ушли из дома в Иглинском районе.

Поздно вечером в злополучный день поступила информация о пропаже детей. Известно, что подростки на электричке приехали в Иглино из Уфы, отправились в лес, где заблудились. Спасателям ребята позвонили сами, вот только зарядки им хватило лишь обратиться за помощью. Пропавшие отметили, что находятся недалеко от болотистой местности.