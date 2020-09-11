Радий Хабиров осмотрел благоустройство парка Победы в Баймаке

Парковое пространство благоустроили в минувшем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Было выделено 17 миллионов рублей, которые пошли на пешеходные дорожки, озеленение, монтаж ограждений, установку системы освещения и создание архитектурных объектов. Также в парке установлены детская и спортивная площадки, обустроено мини-футбольное поле.