Радий Хабиров осмотрел благоустройство парка Победы в Баймаке

Парковое пространство благоустроили в минувшем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Было выделено 17 миллионов рублей, которые пошли на пешеходные дорожки, озеленение, монтаж ограждений, установку системы освещения и создание архитектурных объектов. Также в парке установлены детская и спортивная площадки, обустроено мини-футбольное поле.
Обновлённое общественное пространство пользуется большой популярностью у местных жителей всех возрастных категорий для прогулок, активного отдыха и занятий спортом.
Также глава региона осмотрел двор многоквартирного дома, где завершают благоустройство территории по программе «Башкирские дворики». Радий Хабиров высоко оценил комплексный подход: одновременно с модернизацией двора в домах провели ремонт подъездов по республиканской программе.
Фото: пресс-служба Главы РБ