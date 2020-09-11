В Башкирии в одной из школ обвалился потолок

В Стерлитамаке в одной из школ произошло ЧП. Сегодня, 11 сентября, в учебном заведении обрушился потолок. По предварительной информации, инцидент зафиксирован в спортивном зале.

Со ссылкой на источник в экстренных службах «Вести-Башкортостан» сообщают, что в момент происшествия в помещении не было детей. Рухнули несколько плит перекрытия. Эксперты уже выясняют причины случившегося.

Неизвестно, отменили ли уроки в школе. Все обстоятельства будут известны позже, когда представители МЧС прокомментируют произошедшее.