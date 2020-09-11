В Башкирии предприятия ЖКХ получат дезинфицирующие средства бесплатно

Министерство ЖКХ региона организовало выдачу дезинфицирующего средства «Авербак» для обработки мест общего пользования в многоквартирных домах. Выдача производится со склада государственного унитарного предприятия «Башфармация». В общей сложности районы и города республики в этот раз получат более 24 тысяч литров дезинфицирующего концентрата, который разбавляется с водой в соотношении один к ста.