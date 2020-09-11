В Башкирии предприятия ЖКХ получат дезинфицирующие средства бесплатно

Бесплатные дезинфицирующие средства для предприятий жилищно-коммунальной сферы. В Башкортостане стартовал третий этап оказания помощи муниципальным образованиям.

Министерство ЖКХ региона организовало выдачу дезинфицирующего средства «Авербак» для обработки мест общего пользования в многоквартирных домах. Выдача производится со склада государственного унитарного предприятия «Башфармация». В общей сложности районы и города республики в этот раз получат более 24 тысяч литров дезинфицирующего концентрата, который разбавляется с водой в соотношении один к ста.

Концентрат полностью нельзя использовать, он же концентрированный, его нужно разводить. Нужно брать один процент. Ну, допустим, на 10 литров нужно взять 100 миллилитров «Авербака», чтобы сделать рабочий раствор.

Дмитрий Колязов, руководитель компании-производителя дезинфицирующего средства