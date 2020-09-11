В Башкирии показали, как проверяют качество дорог

На ремонт двух километров дороги Благовещенск-Павловка направили 25 миллионов рублей. Участок полотна был разбит, жители давно жаловались на него. Чтобы выяснить, насколько долго прослужит дорога, керны асфальта забрали на лабораторные исследования в Оренбург.
Эти отверстия в асфальте – запланированные, в отличие от ям и колеи, которыми был покрыт этот участок. 36-й километр дороги Благовещенск-Павловка. Коричневый слой керна – это асфальт советских времен. Образцы отправятся в лабораторию в Оренбург. Уже новое дорожное полотно проверят на уплотненность и качество смеси.
Эта лаборатория проверяет качество ремонта дорог, выполненных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Контроль проходит в три этапа: в начале, по ходу строительства и готового объекта. Межмуниципальная дорога Благовещенск-Павловка – одна из отремонтированных на федеральные деньги. Чтобы привести в порядок полотно в два километра, было выделено около 25 миллионов рублей.
Использовался улучшенный состав асфальтобетона – суперпэйв. Он увеличивает срок эксплуатации полотна, который по гарантии составляет четыре года. Также была отсыпана обочина, осталось нанести разметку термопластиком, и ремонт будет завершен полностью.
Сейчас в республике формируют список участков, требующих ремонта в следующем году. Благодаря нацпроекту к концу 2024 года планируется обновить до 56 процентов дорог регионального и межмуниципального значения.