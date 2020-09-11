В Башкирии показали, как проверяют качество дорог

На ремонт двух километров дороги Благовещенск-Павловка направили 25 миллионов рублей. Участок полотна был разбит, жители давно жаловались на него. Чтобы выяснить, насколько долго прослужит дорога, керны асфальта забрали на лабораторные исследования в Оренбург.

Эти отверстия в асфальте – запланированные, в отличие от ям и колеи, которыми был покрыт этот участок. 36-й километр дороги Благовещенск-Павловка. Коричневый слой керна – это асфальт советских времен. Образцы отправятся в лабораторию в Оренбург. Уже новое дорожное полотно проверят на уплотненность и качество смеси.

Несоответствием может быть недостаточное уплотнение или, наоборот, переуплотнение асфальтобетонной смеси. Если мы это выявляем, мы пишем заказчику письмо. А заказчик уже сам принимает меры. Иван Галкин, заместитель директора, начальник отделения аудита качества по внедрению новых технологий Оренбургского филиала «Росдорнии»

Эта лаборатория проверяет качество ремонта дорог, выполненных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Контроль проходит в три этапа: в начале, по ходу строительства и готового объекта. Межмуниципальная дорога Благовещенск-Павловка – одна из отремонтированных на федеральные деньги. Чтобы привести в порядок полотно в два километра, было выделено около 25 миллионов рублей.

Было пучинообразование. Убиралось экскаватором на глубину 40-50 сантиметров. Старой дорожной одежды. ПГС, щебень и нижний слой и устройство выравнивающего слоя. Рустем Исхаков, куратор отдела приемки и качества автомобильных дорог Управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Использовался улучшенный состав асфальтобетона – суперпэйв. Он увеличивает срок эксплуатации полотна, который по гарантии составляет четыре года. Также была отсыпана обочина, осталось нанести разметку термопластиком, и ремонт будет завершен полностью.

В текущем году предусмотрено работ практически на семь миллиардов рублей, из них два – федеральные деньги. Работы идут на 111 объектах, они уже завершаются. Азамат Таепов, заместитель руководителя по федеральным программам Управления дорожного хозяйства Республики Башкортостан