В больнице Башкирии трагически скончался 55-летний мужчина

В деревне Макарово Ишимбайского района произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован накануне, 10 сентября. Подробности произошедшего рассказал глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.
55-летний мужчина за рулём «Волги» не справился с управлением на опасном повороте. Машина вылетела в кювет и врезалась в ограду. На место происшествия срочно прибыли экстренные службы.
Пострадавшего водителя оперативно госпитализировали. Всю ночь врачи боролись за жизньнесчастного. К сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью – мужчина скончался на больничной койке.
Фото: ГИБДД РБ.