Фильм «Первая республика» удостоен межрегиональной премии «Золотая тарелка»

Это не просто дали эксперты премию, это результат голосования. Потому что в соцсетях более 13 тысяч людей, которые видели картину, проголосовали за эту премию. Это такое народное признание нашего фильма, это говорит о многом: о том, что те темы, которые мы поднимаем, они с одной стороны сложные, но с другой стороны, очень важные для нашего народа, для народов, которые живут и в нашей республике, и Поволжье, и на территории России.

Булат Юсупов, режиссёр фильма «Первая республика»