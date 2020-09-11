Фильм «Первая республика» удостоен межрегиональной премии «Золотая тарелка»

Приз зрительских симпатий межрегиональной премии в области кинематографии завоевал фильм «Первая республика». Победители были определены в Казани в конце августа, а сегодня творческий коллектив получил свою награду. Торжественная церемония прошла в киностудии «Башкортостан».

Фильм «Первая республика» полноценно передает историю, культуру и бытность Башкортостана через судьбы знаменитых людей. В этом году режиссер кинокартины Булат Юсупов и автор сценария Гульсасак Саламатова выдвинуты на государственную премию имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры.

Это не просто дали эксперты премию, это результат голосования. Потому что в соцсетях более 13 тысяч людей, которые видели картину, проголосовали за эту премию. Это такое народное признание нашего фильма, это говорит о многом: о том, что те темы, которые мы поднимаем, они с одной стороны сложные, но с другой стороны, очень важные для нашего народа, для народов, которые живут и в нашей республике, и Поволжье, и на территории России.

Булат Юсупов, режиссёр фильма «Первая республика»

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