Фильм «Первая республика» удостоен межрегиональной премии «Золотая тарелка»

Приз зрительских симпатий межрегиональной премии в области кинематографии завоевал фильм «Первая республика». Победители были определены в Казани в конце августа, а сегодня творческий коллектив получил свою награду. Торжественная церемония прошла в киностудии «Башкортостан».
Фильм «Первая республика» полноценно передает историю, культуру и бытность Башкортостана через судьбы знаменитых людей. В этом году режиссер кинокартины Булат Юсупов и автор сценария Гульсасак Саламатова выдвинуты на государственную премию имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры.