В Уфе прошла презентация пособия «Деловой башкирский язык»

В первой части книги – теория и культура деловой переписки, а также словарь официальной лексики. Во второй части – образцы деловых бумаг.

Например, доверенность или акт выполненных работ можно научиться составлять на башкирском языке. Это не только настольная книга чиновников, но и учебник для студентов башфака.

Также стартуют курсы по изучению башкирского языка. Пока соберут 3 группы слушателей, а позже все желающие смогут присоединиться к изучению языка. Выпущено 1500 экземпляров пособия, их передадут в муниципалитеты республике. Также можно подойти в Фонд по сохранению и развитию языка и получить его бесплатно.