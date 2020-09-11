В России предложили сделать общественный транспорт бесплатным

Минтранс России предложил сделать общественный транспорт бесплатным. Такое может произойти к 2035 году во всех городах страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обновленный проект транспортной стратегии РФ.

Конечно, бесплатный общественный транспорт может существовать при одном условии: если автомобилисты будут платить за проезд на личных машинах. Механизм «пользователь платит» подразумевает, что с 2025 года с автовладельцев будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения. Уже к 2035 году платить придётся за проезд по любой категории дорог.