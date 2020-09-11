В Башкирии выявили ещё 30 зараженных коронавирусом

Информационный портал стопкоронавсирус.рф озвучил новые данные по заболевшим. Так, в Башкирии вновь зарегистрировано 30 зараженных COVID-19. Это на один случай больше, чем за прошлые сутки.

Общее количество заболевших в республике уже достигло 8131 человек. Но с выздоровлением уже выписано 7611 пациентов. А за последние сутки – 88 человек.