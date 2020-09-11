В Башкирии появятся логистический овощной центр и фидлот на 1000 голов

Центр по хранению и переработке овощей и дилерский центр появятся в Башкортостане. Новые проекты в сфере сельского хозяйства и придорожного сервиса рассмотрели на «Инвестчасе».
Проект дилерского центра презентован директором компании «Евродеталь-Сервис». Подразумевается, что в центре будут заняты 70 человек. Новая организация будет заниматься продажей и ремонтом грузовых коммерческих автомобилей в Уфимском районе. На базе центра обустроят также зону отдыха и придорожного сервиса. По плану инвестиции в проект достигнут 130 миллионов рублей. Часть расходов на строительство центра компенсируют, также подразумеваются налоговые льготы.
В Куюргазинском районе представили проект строительства круглогодичной откормочной площадки на 1000 голов. Это позволит хозяйству увеличить объёмы ежегодного производства мяса с 400 до 700 тонн. Аграрии уже приступили к работе: смонтировали и изготовили фермы, оградили кормовую зону, уложили дорожные плиты, закупили часть оборудования и техники. Объём инвестиций в проект до 2024 года составит 147 млн рублей.
В Стерлитамакском районе на площадке бывшего завода планируют построить логистический оптово-распределительный центр по переработке и хранению плодоовощной продукции. Современный комплекс предусматривает хранение до 12 тысяч тонн продукции, а также её переработку и фасовку. Компания «Март» инвестирует в проект 616 миллионов рублей. Появится 85 новых рабочих мест.