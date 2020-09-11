Легенда строительства Башкирии Минираис Усманов отметил 80-летие

Человек-легенда в строительстве Минираис Усманов отмечает юбилей. Ему исполнилось 80 лет, 60 из которых он занимается самой созидательной профессией. Ни один масштабный проект не прошел без его участия: реновация микрорайона Сипайлово в Уфе, проспект Салавата Юлаева, стратегические заводы и предприятия. Также Минираис Усманов эффективно работал в правительстве Башкортостана долгие годы.

В строительстве Минираис Усманов с 1964 года, и за это время, по его словам, объем построенного жилья при его участии достиг показателя в более 10 млн квадратных метров жилья. Минираис Усманов – заслуженный строитель Башкортостана и России, а также сегодня в свои 80 лет руководитель успешной компании, которая сдает многоквартирные дома. Одна из первых многоэтажек – на улице Кирова в Уфе.

Эти дома украсили центр города с однотипными постройками. Конечно, для строителей это сложнее, но в центре, я считаю, нужно строить в первую очередь красиво. Этому дому 20 лет, и он в хорошем состоянии. Минираис Усманов, заслуженный строитель Башкортостана и России

Проспект Салавата Юлаева также среди масштабных проектов, которые создавались при участии Минираиса Усманова. Он вспоминает, что первым был сдан мост через реку Белую, который упирался в жилой сектор и лес. Тогда же началось обсуждение строительства многополосной дороги. Всё это пришлось на сложные 90-е годы.

Минираиса Усманова называют человеком-легендой. Начинал трудиться с мастера-прораба в тресте «Салаватстрой» в 1964 году, затем за успехи его назначили начальником СУ-4, треста «Мелеузхимстрой», главным инженером «Ишимбайжилстрой», управляющим «Салаватстрой». Доверяли самые сложные объекты. Профессионализм и мастерство не остались незамеченными руководством республики. Минираиса Усманова сначала утвердили в должности заместителя председателя совета министров Башкортостана, а затем – заместителем премьер-министра республики и министром строительства и жилищной политики.

Может быть, громко будет сказано, но я просто делал свое дело. Я прошел все ступени от рабочего до кабинета министров. Минираис Усманов заслуженный строитель Башкортостана и России

В преддверии Дня строителя в августе этого года глава Башкортостана вручил ветерану отрасли орден Салавата Юлаева.