В Уфе перекроют движение на время проведения фестиваля «Сердце Евразии»

В центре Уфы временно изменят движение автотранспорта. Действие ограничений на первом этапе началось в 12 часов 11 сентября и продлится до часу ночи 12 сентября.

На втором этапе движение ограничат в полдень 12 сентября и снимут ограничения в час ночи 13 сентября. Это связано с проведением в столице масштабного культурного мероприятия – V Международного фестиваля «Сердце Евразии».

Также будет закрыта парковка перед Конгресс-холлом «Торатау» и изменится схема движения маршрутов общественного транспорта. Перекроют следующие дороги:

- по улице Заки Валиди от улицы Гафури до улицы Аксакова;

- по улице Гафури от улицы Свердлова до улицы Пятигорской;

- по улице Пушкина от улицы Гафури до улицы Аксакова;

- по улице Аксакова от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина;

- съезд к парку «Ватан».