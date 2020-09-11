В Уфе перекроют движение на время проведения фестиваля «Сердце Евразии»

В центре Уфы временно изменят движение автотранспорта. Действие ограничений на первом этапе началось в 12 часов 11 сентября и продлится до часу ночи 12 сентября.
На втором этапе движение ограничат в полдень 12 сентября и снимут ограничения в час ночи 13 сентября. Это связано с проведением в столице масштабного культурного мероприятия – V Международного фестиваля «Сердце Евразии».
Также будет закрыта парковка перед Конгресс-холлом «Торатау» и изменится схема движения маршрутов общественного транспорта. Перекроют следующие дороги:
- по улице Заки Валиди от улицы Гафури до улицы Аксакова;
- по улице Гафури от улицы Свердлова до улицы Пятигорской;
- по улице Пушкина от улицы Гафури до улицы Аксакова;
- по улице Аксакова от улицы Заки Валиди до улицы Пушкина;
- съезд к парку «Ватан».