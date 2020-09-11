В Уфе перекроют движение на время проведения фестиваля «Сердце Евразии»

В центре Уфы временно изменят движение автотранспорта. Действие ограничений на первом этапе началось в 12 часов 11 сентября и продлится до часу ночи 12 сентября.

На втором этапе движение ограничат в полдень 12 сентября и снимут ограничения в час ночи 13 сентября. Это связано с проведением в столице масштабного культурного мероприятия – V Международного фестиваля «Сердце Евразии».