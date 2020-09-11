Глава Башкирии внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности

Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности. Сегодня, 11 сентября, соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.
Напомним, режим повышенной готовности был введён из-за неспокойной эпидемиологической ситуации. По измененному документу, с 15 сентября возобновляют работу молодежные клубы, кружки, секции и центры.
Также разрешено проводить спортивные мероприятия: матчи Российской футбольной Премьер-Лиги, Континентальной хоккейной лиги и др. При проведении мероприятий необходимо соблюдение санитарных норм, а также заполненность зрительских трибун не более 50% от вместимости объектов.