В Башкирии введена система по контролю за вывозом мусора

На месте водители не всегда могут отправить в систему снимки с вывезенных контейнерных площадок из-за отсутствия интернета в отдалённых населенных пунктах, которых в нашей зоне ответственности много. Также не надо забывать, что большинство водителей у нас с кнопочными телефонами ездят, для них сам по себе смартфон — это уже что-то сверхъестественное. Но в целом внедрение этой системы последовательно идёт. И в этом вопросе наша республика значительно обгоняет многие другие регионы, занимая передовые позиции

Евгений Юдинцев, гендиректор одного из регоператоров