В Башкирии введена система по контролю за вывозом мусора

В штатный режим была переведена система по контрю за вывозом мусора «ТКО-Башкортостан». Ранее система функционировала в тестовом режиме. Об это рассказали корреспонденты ИА «Башинформ» со ссылкой на сотрудника МИнцифры РБ Марата Шагабутдинова.

Система позволяет региональным операторам, муниципалитетам, органам республиканской власти контролировать полноту и качество вывоза мусора с контейнерных площадок ТКО. Далее будет разработан регламент взаимодействия с регоператорами с тем, чтобы повышать качество этой работы и не допускать просадки.

Марат Шагабутдинов

По данным Минцифры, система приобретена в виде готового программного решения компании «Медиалогия», которая работает в регионах Подмосковья, в частности в Красногорске, и она адаптирована под региональные особенности Башкирии. Так, оптимизированы функции передачи фотоизображений в условиях плохого сигнала сотовой связи и отсутствия интернета. В настоящее время оцифровано 99% мусорных контейнерных площадок.

По мнению региональных операторов, новая система позволит объективно контролировать работу сотрудников, однако на этапе внедрения её выявляются определенные ошибки.

На месте водители не всегда могут отправить в систему снимки с вывезенных контейнерных площадок из-за отсутствия интернета в отдалённых населенных пунктах, которых в нашей зоне ответственности много. Также не надо забывать, что большинство водителей у нас с кнопочными телефонами ездят, для них сам по себе смартфон — это уже что-то сверхъестественное. Но в целом внедрение этой системы последовательно идёт. И в этом вопросе наша республика значительно обгоняет многие другие регионы, занимая передовые позиции

 Евгений Юдинцев, гендиректор одного из регоператоров

ИА «Башинформ» напоминает, что по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова рассматривается вопрос о формировании тарифа за вывоз ТКО в соответствии с фактической работой регоператоров. То есть плата за услугу будет формироваться исходя из числа реальных вывозов мусора в течение месяца, зафиксированных системой «ТКО-Башкортостан».

Наши тарифы за вывоз и утилизацию ТКО — самые низкие в России. Но люди должны понимать, за что платят. Обязанность наших регоператоров — вывозить мусор с определенной частотой, а не один раз в месяц. Давайте предъявлять плату за эту услугу, особенно в деревнях, по факту её оказания: сколько раз вывезли — столько и заплатили.

Радий Хабиров 

Фото: Башинформ. 