В Башкирии введена система по контролю за вывозом мусора

В штатный режим была переведена система по контрю за вывозом мусора «ТКО-Башкортостан». Ранее система функционировала в тестовом режиме. Об это рассказали корреспонденты ИА «Башинформ» со ссылкой на сотрудника МИнцифры РБ Марата Шагабутдинова.
По данным Минцифры, система приобретена в виде готового программного решения компании «Медиалогия», которая работает в регионах Подмосковья, в частности в Красногорске, и она адаптирована под региональные особенности Башкирии. Так, оптимизированы функции передачи фотоизображений в условиях плохого сигнала сотовой связи и отсутствия интернета. В настоящее время оцифровано 99% мусорных контейнерных площадок.
По мнению региональных операторов, новая система позволит объективно контролировать работу сотрудников, однако на этапе внедрения её выявляются определенные ошибки.
ИА «Башинформ» напоминает, что по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова рассматривается вопрос о формировании тарифа за вывоз ТКО в соответствии с фактической работой регоператоров. То есть плата за услугу будет формироваться исходя из числа реальных вывозов мусора в течение месяца, зафиксированных системой «ТКО-Башкортостан».
Фото: Башинформ.