В России за сутки выявили 5,5 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекций озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, по состоянию на 11 сентября, было зарегистрировано ещё 5504 зараженных COVID-19. Суточное количество заболевших продолжает расти.
За всё время пандемии выявлено уже 1 051 874 заболевших. Одновременно болеют 165 402 человека. Этот показатель уменьшился на 332 человека за сутки.
С выздоровлением было выписано 5734 человека (за всё время – 868 107). Смертью закончились ещё 102 случая заболевания (за всё время – 18 365).