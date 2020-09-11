В России за сутки выявили 5,5 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекций озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, по состоянию на 11 сентября, было зарегистрировано ещё 5504 зараженных COVID-19. Суточное количество заболевших продолжает расти.

За всё время пандемии выявлено уже 1 051 874 заболевших. Одновременно болеют 165 402 человека. Этот показатель уменьшился на 332 человека за сутки.