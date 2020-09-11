Радий Хабиров запустил моду на национальные костюмы в Башкирии

Сегодня, 11 сентября, отмечается большой праздник – День национального костюма. Глава Башкирии призвал в этот день надеть башкирский костюм или одежду с национальными элементами. Депутаты республики поддержали идею Радия Хабирова.

В социальных сетях чиновники поделились своими рабочими костюмами с национальными башкирскими элементами. Кто-то надел рубашки с национальными узорами, кто-то ограничился украшением, а некоторые надели полноценные башкирские платья или костюмы.

Однако каждый позитивно отметил, что такое необычное облачение создаёт особый настрой на рабочем месте.

Национальный костюм и его элементы, четко выверенные веками, придают особый настрой и потрясающие эмоции.

Амина Шафикова, министр культуры Башкирии 

Все жители Башкирии так же могут принять участие во флэшмобе, выложив с 9 по 11 сентября фотографии в национальных костюмах с хэштэгом #МойНациональныйКостюм #МиллиКостюм #МойНациональныйКостюм #МиллиКостюм

Фото: соцсети. 