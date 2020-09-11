Радий Хабиров запустил моду на национальные костюмы в Башкирии

Сегодня, 11 сентября, отмечается большой праздник – День национального костюма. Глава Башкирии призвал в этот день надеть башкирский костюм или одежду с национальными элементами. Депутаты республики поддержали идею Радия Хабирова.
В социальных сетях чиновники поделились своими рабочими костюмами с национальными башкирскими элементами. Кто-то надел рубашки с национальными узорами, кто-то ограничился украшением, а некоторые надели полноценные башкирские платья или костюмы.
Однако каждый позитивно отметил, что такое необычное облачение создаёт особый настрой на рабочем месте.
Все жители Башкирии так же могут принять участие во флэшмобе, выложив с 9 по 11 сентября фотографии в национальных костюмах с хэштэгом #МойНациональныйКостюм #МиллиКостюм #МойНациональныйКостюм #МиллиКостюм
Фото: соцсети.