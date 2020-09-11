Радий Хабиров запустил моду на национальные костюмы в Башкирии

Все жители Башкирии так же могут принять участие во флэшмобе, выложив с 9 по 11 сентября фотографии в национальных костюмах с хэштэгом #МойНациональныйКостюм #МиллиКостюм #МойНациональныйКостюм #МиллиКостюм