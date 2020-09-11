Джинсы из Башкирии появятся на российском рынке

Предприятие 18 лет базировалось в Краснодаре, сейчас инвестор решил перенести мощности в Башкортостан. Причиной тому – льготные условия территории опережающего экономического развития. В городе будет создано 30 новых рабочих мест, компания берет на себя обучение специалистов. Глава Башкортостана поручил правительству республики в течение недели проработать вопрос привлечения льготного финансирования.

Сегодня обсудили и то, как реализуются поручения Главы республики по итогам предыдущих «Промчасов». Так, двум предприятиям – туймазинской «Короне» и уфимскому «Башинкому» было оказано содействие в получении земельных участков, это позволит им расширить производство.