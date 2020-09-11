«Башавтотранс» получил 50 автобусов новой модели

Парк техники «Башавтотранса» пополнили 50 новых автобусов. Их распределят по городским маршрутам Уфы. Каждая машина оборудована выдвижным пандусом и пневмоподвеской для удобства пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Радиф Апкаиров – один из самых опытных водителей «Башавтотранса». За рулём автобуса сидит с 90-го года. Икарусы, НефАЗы, ПАЗы – ездил на всех моделях общественного транспорта. На маршруте случалось всякое, вспоминает шофёр. Порой даже приходилось бороться с пьяными дебоширами в салоне. Теперь любую проблему можно решить через диспетчера по рации.

Если буйные пассажиры, объясняем: мы там-то, смотрите по ГЛОНАССу и вызовите нам наряд полиции, по такому-то адресу. Они определяют, где мы, и сообщают в РУВД. Радиф Апкаиров, водитель автобуса

Для пассажиров тоже создали особые условия. В салоне есть две площадки для инвалидных и детских колясок, автобус умеет «приседать», чтобы было удобнее зайти и выйти. За комфорт также отвечает новая система отопления и кондиционирования. Ну и сам внешний вид общественного транспорта украшает городские улицы.

Если мы вспомним прошлый год или позапрошлый, ПАЗики, облепленные рекламой, где сметана, где «Доширак», где стиральная машина и так далее. Но сегодня горожане видят: прекрасные белые автобусы ездят по городу. Ульфат Мустафин, глава администрации г. Уфы

С момента начала обновления автопарка государственного перевозчика «Башавтотранс» получил 723 новых автобусов разного класса. Они связали райцентры с Уфой, возят пассажиров по всей республике. В столице количество новых машин теперь превышает 80%.

Только на маршруты Уфы и агломерации выезжают эти 50 единиц автобусов. Как Радий Фаритович сказал, 50 автобусов он на прошлой неделе вручил и через неделю обещал ещё 50, вот они прибыли. Надир Самиев, генеральный директор ГУП «Башавтотранс»

Увеличение количества автобусов позволит сократить интервал движения. Новые ПАЗы поставят на самые загруженные городские маршруты и в отдаленные микрорайоны. Добраться на работу и домой уфимцам станет проще и дешевле, если оплатить проезд па карте «Алга».

Допустим, по городу 28 рублей наличкой, а по «Алге» – 20 рублей. В аэропорт 53 рубля, а по карте – 40 рублей. Нурия Мамлеева, кондуктор

Новые ПАЗы вручали и раньше, но машины в этой партии отличаются своими размерами – почти 9 метров в длину. Власти республики выкупили всю линейку дебютной модели прямо с конвейера, так что на данный момент именно таких автобусов в России больше нет ни у кого.