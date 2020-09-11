В Уфе идут последние приготовления к фестивалю «Сердце Евразии»

В ритме «Сердца Евразии». В Уфе проходят последние приготовления к фестивалю. Из-за коронавируса концертную программу сократили до двух дней.
В рамках пятого Международного фестиваля «Сердце Евразии» уфимцы и гости столицы насладятся флешмобом национальных костюмов, также их порадует «Этноночь», «Курайфест» и выступления известных артистов.
Из-за пандемии на фестивале примут меры безопасности. Так, пройти на концертную площадку можно будет после проверки температуры тела и в медицинской маске. Для тех, кто пришёл без защитных повязок, организуют их продажу.
Телеканал БСТ будет транслировать вечерние мероприятия в прямом эфире. Начало в 18:45. Завершит фестиваль «Сердце Евразии» праздничный салют. Он прогремит завтра в 22:10. После фейерверка жителей и гостей столицы развезут по домам автобусы.