В Уфе идут последние приготовления к фестивалю «Сердце Евразии»

В ритме «Сердца Евразии». В Уфе проходят последние приготовления к фестивалю. Из-за коронавируса концертную программу сократили до двух дней.

В рамках пятого Международного фестиваля «Сердце Евразии» уфимцы и гости столицы насладятся флешмобом национальных костюмов, также их порадует «Этноночь», «Курайфест» и выступления известных артистов.

Из-за пандемии на фестивале примут меры безопасности. Так, пройти на концертную площадку можно будет после проверки температуры тела и в медицинской маске. Для тех, кто пришёл без защитных повязок, организуют их продажу.