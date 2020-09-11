В Башкирии продолжаются поиски парня, нуждающегося в медпомощи

В Башкирии продолжаются поиски 23-летнего жителя Баймака. Ильгиза Кунаккужина ищут с 29 августа. В тот день парень ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы Ильгиза: худощавый, рост около 170 см, волосы короткие, голубые глаза. Он был одет в брюки темно-синего цвета, коричневый свитер, кроссовки синего цвета с белой подошвой. На голове у него была темная бейсболка.