В Башкирии продолжаются поиски парня, нуждающегося в медпомощи

В Башкирии продолжаются поиски 23-летнего жителя Баймака. Ильгиза Кунаккужина ищут с 29 августа. В тот день парень ушел из дома в неизвестном направлении.
Приметы Ильгиза: худощавый, рост около 170 см, волосы короткие, голубые глаза. Он был одет в брюки темно-синего цвета, коричневый свитер, кроссовки синего цвета с белой подошвой. На голове у него была темная бейсболка.
Парню необходима медпомощь, поэтому важно найти его как можно быстрее. Телефоны для связи с волонтерами: 8 (800) 700-54-52, 8 (917) 798-23-88 или 02.