Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем национального костюма

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил жителей региона с Днем национального костюма. Руководитель республики опубликовал пост на своей странице в "ВКонтакте".
Радий Хабиров отметил, что национальные костюмы это не просто одежда - это связь с историей. Она отражает облик тех, кто жил на башкирской земле много лет назад. Кроме того, костюмы - это пусть к идентичности Башкортостана.
Радий Хабиров признался, что его радует то, что подобные костюмы с радостью носит народная артистка Надежда Бабкина. Он отметил, что такое единение очень важно в 21 веке.
Фото: Радий Хабиров.