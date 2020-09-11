Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем национального костюма

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил жителей региона с Днем национального костюма. Руководитель республики опубликовал пост на своей странице в "ВКонтакте".

Радий Хабиров отметил, что национальные костюмы это не просто одежда - это связь с историей. Она отражает облик тех, кто жил на башкирской земле много лет назад. Кроме того, костюмы - это пусть к идентичности Башкортостана.

Кто-то традиционно будет ворчать, что "не тем занимаются", когда мы продвигаем национальные элементы в нашей деловой и повседневной одежде. Но мы это делаем не просто так. Во-первых, это не просто одежда – это связь с историей. Тут отражение облика тех, кто жил на нашей земле много лет назад, и это, конечно, не надо забывать. Во-вторых – это путь к башкортостанской идентичности.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Радий Хабиров признался, что его радует то, что подобные костюмы с радостью носит народная артистка Надежда Бабкина. Он отметил, что такое единение очень важно в 21 веке.

Фото: Радий Хабиров.