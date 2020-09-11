В Башкирии семья вахтовика, упавшего с 8-метровой высоты, нуждается в помощи

Вахтовик из Бакалинского района, упавший с 8-метровой высоты в Нефтеюганске, нуждается в помощи. 45-летний мужчина перенёс несколько сложнейших операций. На правую ногу Рамилю Инсафутдинову установили пластины. Сейчас семья Инсафутдиновых забрала детей из приюта обратно домой.

Словно беспомощный ребёнок, 45-летний мужчина ничего не может сделать без участия родных. Совсем недавно врачи собрали его буквально по кусочкам. Вахтовик получил тяжелые травмы в Нефтеюганске. Он упал с 8-метровой высоты, докторам пришлось ампутировать ему руку, а на правую ногу установить несколько пластин.

Я раньше мастером на производстве был, а сейчас без помощи детей и супруги даже передвигаться сам не могу. Рамиль Инсафутдинов

В районе Рамиля все ценили за "золотые руки". Мужчина умел практически всё. Своими силами построил для родных времянку и одновременно возводил двухэтажный дом. Владел в совершенстве любым строительным инструментом. Теперь как раньше уже не может. Одной рукой, жалуется мужчина, не удержать. Одним днём все мечты о просторном доме для семьи разрушились.

Теперь семье приходится снимать жильё. Вот только денег катастрофически не хватает.

Очень тяжело то, что муж не может сам все сделать, очень нервничает из-за этого, потому что все сам умеет делать. Алёна Инсафутдинова, супруга Рамиля Инсафутдинова

Местная администрация знает о проблемах семьи. И в меру своих возможностей старается поддерживать их.

Администрация района заинтересована, чтобы жилищные проблемы этой семьи решить. Миляуша Риянова, заведующая сектором информационно-аналитической работы администрации Бакалинского района

Однако несмотря на все сложности Инсафутдиновы не унывают. Рамиль и Алёна воспитывают пятерых детей, один из которых – с ограниченными возможностями. Многодетная семья сейчас особенно нуждается в материальной помощи. Мужчине нужен уход.

Реквизиты для помощи: