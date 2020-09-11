В Башкирии отметили День национального костюма

Сегодня среди жителей республики соблюдают особенный дресс-код. Многие надели национальные костюмы. Чиновники облачились в деловые костюмы с этническими элементами, а вечером все желающие приняли участие в многонациональном флэшмобе. Так отметили День национального костюма в Башкортостане. Однако специалисты всё же бьют тревогу – башкирский колорит нужно спасать.

Едва сдерживая смущённую улыбку, маленькие модели на своём первом показе одежды на импровизированном школьном подиуме. Вот только коллекция – не последний писк моды, наоборот, костюмы традиционные.

Стилизованные наряды показали на большой сцене. Показ мод в уфимском парке «Ватан». Модельеры видят по-новому. Девушки не обязательно в юбках, но и в брючных костюмах.

Башкиры, русские и удмурты в едином марийском хороводе. Это флэшмоб дружбы народов. Помимо национальных элементов у многих единый аксессуар – медицинская маска.

В Башкортостане более 100 национальностей, и почти каждая делится ещё на несколько этнографических групп. Например, аутентичные костюмы южных и северных башкир различаются кроем и материалом одежды. Как не потерять национальный башкирский колорит обсудили сегодня в Уфе.

В День национального костюма шествия в этот раз не было. Фотографии в одежде своего народа выкладывали в соцсети, не забывая про хэштеги #МойНациональныйКостюм и #МиллиКостюм. Лучшие кадры участников опубликуют в фотокалендаре на следующий год.