В Уфе стартовал V Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии»

Уфа уже в пятый раз принимает Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии». На праздник пускают только в масках, у входа проверяют температуру. Хедлайнером первого дня стала Пелагея, завтра на сцену выйдет Олег Газманов.

Фестиваль «Сердце Евразии» открыл концерт Надежды Бабкиной и театра Народной артистки России «Русская песня». Публику своими номерами порадуют гости из других регионов – тувинский коллектив Khoomei beat, удмуртский фолк-ансамбль «Бурановские бабушки». От нашей республики выступают этногруппы «Йатаган» и «Аргымак». Также впервые участие принимает и коллектив «Бишбармак». Совсем молодая группа сегодня намерена зажечь толпу не по-детски.

На входе встречают рамки металлоискателей и стюарды с тепловизорами. Если служба охраны обнаружит у гостей фестиваля запрещенные предметы или зафиксирует повышенную температуру, то пройти на концертную площадку не получится. Не пускают и без медицинских масок, а для тех, кто забыл приобрести защитные повязки, рядом организовали их продажу. Но артисты считают,что главное лекарство – хорошее настроение.

Из-за коронавируса концертную программу сократили до двух дней. Артистов должно было быть гораздо больше. В прошлые годы нашу республику посещали и молдаване, и казахи, и киргизы. Но сейчас границы закрыты. Но на культурной программе это не отразилось, ведь хэдлайнерами нынешнего фестиваля станут Пелагея и Олег Газманов.