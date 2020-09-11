В Уфе готовятся к международному турниру по регби-7

Официальное заявление еще не сделано, но все идет к тому, что чемпионат Европы не состоится в этом году. Именно поэтому такие турниры приобретают особенное значение. В регби-7, судя по всему, в этому году в мире больше нигде не сыграют.

Сергей Марков, спортивный директор Федерации регби России