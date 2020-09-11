В Уфе готовятся к международному турниру по регби-7

Уфа примет единственный международный турнир по регби-7 в этом году. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции, посвященной началу «Кубка союзных государств». Он стартует в субботу на стадионе «Динамо».

На фоне пандемии коронавируса международные состязания по этом виду спорта заморожены. Но в Уфу приедут гости из Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Официальное заявление еще не сделано, но все идет к тому, что чемпионат Европы не состоится в этом году. Именно поэтому такие турниры приобретают особенное значение. В регби-7, судя по всему, в этому году в мире больше нигде не сыграют.

Сергей Марков, спортивный директор Федерации регби России

Честь нашей республики будет защищать регбийный клуб «Уфа». 12 команд на первой стадии турнира будут разделены на три группы. Организаторы ждут всех желающих на стадионе «Динамо». Вход на трибуны будет бесплатным. На площади перед Башдрамтеатром развернется «Регбифест». Это уличный фестиваль регби, крупнейший в Европе.

Мы имеем возможность пустить на стадион до 50 процентов от вместимости этого стадиона. Это достаточно много людей. Почти две тысячи человек.  При этом у нас есть все дезинфицирующие средства, бесплатные маски.  Жители Уфы и Башкортостана могут не переживать за соблюдение норм.

Филипп Ханин, директор турнира «Кубок союзных государств по регби-7»
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