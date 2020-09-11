В Уфе готовятся к международному турниру по регби-7

Уфа примет единственный международный турнир по регби-7 в этом году. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции, посвященной началу «Кубка союзных государств». Он стартует в субботу на стадионе «Динамо».
На фоне пандемии коронавируса международные состязания по этом виду спорта заморожены. Но в Уфу приедут гости из Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.
Честь нашей республики будет защищать регбийный клуб «Уфа». 12 команд на первой стадии турнира будут разделены на три группы. Организаторы ждут всех желающих на стадионе «Динамо». Вход на трибуны будет бесплатным. На площади перед Башдрамтеатром развернется «Регбифест». Это уличный фестиваль регби, крупнейший в Европе.