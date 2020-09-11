В Башкирии стартовало досрочное голосование на допвыборах депутатов Курултая

Досрочное голосование началось в Башкортостане. Из-за пандемии коронавируса избирательный процесс растянули на три дня – с 11 по 13 сентября. Жители республики выбирают муниципальных депутатов. Также проходят дополнительные выборы в Государственное собрание.

На 412-м избирательном участке в Уфе многолюдно, но с соблюдением защитных от коронавируса мер. Выдаются медицинские маски, есть дистанционное измерение температуры и контроль за соблюдением социальной дистанции. На этом участке проходят дополнительные выборы депутата Государственного собрания Башкортостана, на одно место претендуют шесть кандидатов.

Это уже Иглинский район, участок 2042. Избиратели голосуют за одного из кандидатов в местный Совет. Воспользоваться правом голосования на этом УИКе могут порядка полутора тысяч человек.

Всего сейчас проходят более 100 основных избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов власти. В общей сложности будут замещаться свыше полутора тысяч депутатских мандатов. Как пояснили в ЦИК республики, меры безопасности соблюдены.