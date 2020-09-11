ФК «Уфа» встретится с «Тамбовом» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Уфа» завтра возобновит игры в Российской Премьер-лиге. Подопечные Вадима Евсеева сыграют в Саранске с футбольным клубом «Тамбов».

«Уфе» перерыв в чемпионате пошел на пользу. После насыщенного летнего графика появилась хоть какая-то возможность передохнуть. После нескольких выходных команда начала тренировки и отправилась на сбор в Ашу.

Мы провели полноценный сбор в Аше. Как и планировалось, выехали на один тренировочный цикл, где провели контрольную игру с местной командой. Арслан Халимбеков, старший тренер ФК «Уфа»

Ашинский «Металлург» – очень крепкая команда. Дважды становилась чемпионом страны среди любителей. На матч с «Уфой» местный стадион заполнился почти полностью. В игре против команды с любительским статусом у «Уфы» не возникло проблем. Победа со счетом 4:1. Голы записали на свой счет Ловро Бизяк, Николай Гиоргобиани, Андрес Вомбергар и Тимур Жамалетдинов. Последний болельщиками был признан лучшим игроком «Уфы» в августе. Во многом за счет гола в ворота «Динамо».

Хороший спарринг получился. Три дня тренировались, сегодня игру сыграли. Для настроения, для болельщиков. Нагрузки закрепить. Тимур Жамалетдинов, нападающий ФК «Уфа»

В ближайшей игре с «Тамбовом» состав может усилить новичок клуба. Защитник Сергей Бородин – воспитанник «Краснодара». В уфимской команде у него есть друг. Но помочь адаптироваться к новым условиям он ему не смог. Артем Голубев уезжал в расположение молодежной сборной. Несмотря на это Бородину быстро удалось влиться в коллектив.

Команда дружелюбно меня приняла. Все ко мне хорошо относились, Поэтому было легко. Сергей Бородин, защитник ФК «Уфа»