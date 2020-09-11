У жителей Башкирии внезапно сгорела вся техника в доме

Все выключилось, все сгорело. Мне говорят в компании: вот вы сейчас все сделаете, потом будет рассмотрение, потом страховая компания вам выплатит. Я говорю: сколько? Ответ: на усмотрение страховой компании. Минимум у меня здесь на 150 тысяч сгорело, и они даже палец о палец не пошевелились. Мы просто футбольные мячики для них, а не люди.

Евгений Васильев, пострадавший