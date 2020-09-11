Радий Хабиров встретился с Надеждой Бабкиной. Народная артистка России уже второй год подряд привозит в Башкортостан свой проект «Песни России», в рамках которого на центральных площадях городов и районов проходят концерты фольклорных коллективов со всей страны.
В этом году Всероссийский фестиваль-марафон стал первым крупным культурным мероприятием в республике после режима самоизоляции. Со 2 сентября участники фестиваля провели концерты в Нефтекамске, Агидели, Янауле, Дюртюлях, Октябрьском, Давлеканово, Кумертау, Ишимбае, а также в Кармаскалинском районе. В общей сложности «Песни России» посетили более 50 000 человек. Сегодня участники марафона во главе с Надеждой Бабкиной открыли 5-й юбилейный Международный фестиваль искусств «Сердце Евразии».
Ещё одной темой обсуждения стала подготовка к проведению Всемирной фольклориады, которая пройдёт в Башкортостане в 2021 году. Радий Хабиров подчеркнул, что это уникальное для России событие, которое соберет представителей порядка 80 стран со всего мира. Народная артистка страны поддержала эту инициативу, отметив, что в ближайшее время переговорит об этом вместе с министром культуры республики Аминой Шафиковой.