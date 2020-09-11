Радий Хабиров встретился с Надеждой Бабкиной

Парковые зоны какие! Они так ухожены! Каждому руководителю, или мэру, или главе района кланяешься. Потому что это делается не от того, что это обязательно и типа надо, а от души. Чтобы всем было хорошо было, красиво.

Надежда Бабкина, народная артистка России