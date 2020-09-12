В Уфе подросток стал жертвой дерзкого грабителя

Во время разговора мужчина решил зайти в магазин неподалёку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда он подошел к кассе. Злоумышленник уже тогда приноровился к чужому телефону и активно изучал меню гаджета, коротая время в очереди. Совершив покупки, мужчина вышел и прошел во двор. К тому моменту прошло больше получаса. Владелец гаджета любезно попросил вернуть телефон назад. Однако незнакомец продолжил тянуть время. Когда подростки отвлеклись, мужчина со своей спутницей скрылись.

Пресс-служба МВД по РБ