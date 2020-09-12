В Уфе подросток стал жертвой дерзкого грабителя

В Уфе подросток лишился дорогого телефона известной марки. Но вор не вырвал мобильный из рук, он намеренно тянул время и отвлекал парнишку.

Сообщение о краже поступило в отдел полиции от 37-летней уфимки. Она сообщила о том, что у ее 16-летнего сына украли дорогостоящий телефон. Подозреваемого задержали уже на следующий день. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Уфы. Украденный телефон у него изъяли и вернули владельцу.

Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что кража произошла вечером на ул. Чернышевского. Предварительно установлено, что примерно в 6 часов вечера к двум подросткам подошел мужчина в сопровождении женщины. Мужчина попросил у подростка телефон для очень срочного звонка. Парень одолжил гаджет.

Во время разговора мужчина решил зайти в магазин неподалёку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда он подошел к кассе. Злоумышленник уже тогда приноровился к чужому телефону и активно изучал меню гаджета, коротая время в очереди. Совершив покупки, мужчина вышел и прошел во двор. К тому моменту прошло больше получаса. Владелец гаджета любезно попросил вернуть телефон назад. Однако незнакомец продолжил тянуть время. Когда подростки отвлеклись, мужчина со своей спутницей скрылись.

Пресс-служба МВД по РБ

На данный момент, сообщают правоохранители, возбуждено уголовное дело.

Видео: Пресс-служба МВД по РБФото: скриншот видео 

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