В Уфе подросток стал жертвой дерзкого грабителя

В Уфе подросток лишился дорогого телефона известной марки. Но вор не вырвал мобильный из рук, он намеренно тянул время и отвлекал парнишку.
Сообщение о краже поступило в отдел полиции от 37-летней уфимки. Она сообщила о том, что у ее 16-летнего сына украли дорогостоящий телефон. Подозреваемого задержали уже на следующий день. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Уфы. Украденный телефон у него изъяли и вернули владельцу.
Пресс-служба МВД по РБ сообщает, что кража произошла вечером на ул. Чернышевского. Предварительно установлено, что примерно в 6 часов вечера к двум подросткам подошел мужчина в сопровождении женщины. Мужчина попросил у подростка телефон для очень срочного звонка. Парень одолжил гаджет.
На данный момент, сообщают правоохранители, возбуждено уголовное дело.
Видео: Пресс-служба МВД по РБФото: скриншот видео