В Башкирии от гриппа привились более 180 тысяч человек

В Башкирии уже 4,5% населения привились от гриппа. По данным Роспотребнадзора РБ, это 182 тысячи человек.

Сейчас в регионе отмечается рост сезонной заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Грипп, как таковой, в республику еще не пришел, ауровень заболеваемости пока остается ниже эпидемического порога.

Прививаться против гриппа население начало в конце августа. В Башкирии планируется сделать прививки более чем 2 миллионам человек.