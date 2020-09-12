В Башкирии от гриппа привились более 180 тысяч человек

В Башкирии уже 4,5% населения привились от гриппа. По данным Роспотребнадзора РБ, это 182 тысячи человек.
Сейчас в регионе отмечается рост сезонной заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Грипп, как таковой, в республику еще не пришел, ауровень заболеваемости пока остается ниже эпидемического порога.
Прививаться против гриппа население начало в конце августа. В Башкирии планируется сделать прививки более чем 2 миллионам человек.
Напомним, что вакцинации подлежат новорожденные до 6 месяцев, студенты, школьники. Также вакцинацию необходимо провести взрослому населению: медикам, беременным женщинам, работникам сфер ЖКУ, транспорта, образования. Еще одна категория – лица старше 60 лет.