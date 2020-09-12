В Башкирии собака напала на детей и повалила девочку на землю

В Башкирии по соцсетям разлетелось видео инцидента с собакой. Запись была сделана в городе Агидель.

Очевидцы сообщают, что бродячая собака покусала двух детей, а затем набросилась на девочку, повалив ее на землю. Момент нападения на ребенка был заснят.

Животное не подпускало никого к себе и не отходило от испуганного ребенка. Местные жители, оказавшиеся в этот момент рядом, успокаивали ребенка и просили ее не делать резких движений, не кричать и вставать осторожно и медленно.

В итоге одному из очевидцев удалось отвлечь собаку, девочку забрали и увели подальше от места происшествия.

Отмечено, что на днях жители Агидели жаловались в соцсетях на стаи бродячих собак, которые лают на проходящих мимо людей.