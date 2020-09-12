В Башкирии увеличилось число заболевших коронавирусом

В Башкирии общее число заболевших коронавирусом пополнилось новыми случаями заражения. По оперативным федеральным данным, за последние сутки было зарегистрировано 30 больных коронавирусом на территории республики.

За весь период в Башкирии путем тестирования смогли выявить 8 161 случаев заражения. Из них 7 710 пациентов уже завершили лечение и были выписаны по выздоровлению. В их числе 99 человек - за сутки.