В одном из микрорайонов Уфы ведется строительство трех новых детских садов

В Уфе одновременно ведется строительство пяти детских садов. Три из них появятся в Сипайлово.

Так, садик появится на ул. Юрия Гагарина, 44/2. Трехэтажное здание площадью около 5000 квадратных метров будет рассчитано на 190 мест. В садике, по сообщению уфимской администрации, будет организовано восемь групповых ячеек, в том числе 3 – ясельных. Остальные пять – это дошкольные, кружковые, музыкальный и физкультурный залы.

Детский сад будет оборудован двумя лифтами – малым и грузовым. В частности, малый грузоподъемностью 250 кг рассчитан для подъема пищи, а грузовой предусмотрен, в том числе, для маломобильных групп населения, так как детское учреждение рассчитано и для людей с ограниченными возможностями. Пресс-служба администрации Уфы

Сейчас в здании будущего садика ведутся работы по прокладке наружных и внутренних коммуникаций, проводятся также внутренние отделочные работы, благоустраивается прилегающая территория. Сдать объект в эксплуатацию планируют до конца 2020 года.

Идет этап завершения благоустройства, укладываются бордюры и тротуары из брусчатки. Основание готовится под резиновое покрытие общей площадью 1600 квадратных метров, параллельно завозятся малые архитектурные формы. К их монтажу планируем приступить уже ближайшее время. Также демонтируем временное ограждение и параллельно устанавливаем новые. Артур Мухарямов, начальник участка подрядной организации

Еще два садика в микрорайоне Сипайлово появятся на ул. Юрия Гагарина, 74/4 и Набережной реки Уфы, между домами № 11 и № 15. На первом объекте завершены работы, садик на 215 мест будет сдан в ближайшее время.