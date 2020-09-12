В Башкирии несовершеннолетний водитель насмерть сбил девушку

Произошла трагедия во втором часу ночи в Ермекеевском районе. На 1 км автодороги Калиновка-Елань-Чишма за рулем «Лады Гранта» двигался 17-летний местный житель. В этот же момент по проезжей части шла девушка в темной одежде. Светоотражающих элементов на ней не было. В итоге девушка была сбита отечественным авто.